RD Congo, Guterres (ONU): "Fate tacere le armi, tempo di mediazione"

Roma, 6 feb. (askanews) - Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha messo in guardia da un'escalation della situazione nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), chiedendo l'immediata cessazione delle ostilità tra le parti. "Il mio messaggio è chiaro: fate tacere le armi. Fermate l'escalation. Rispettate la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica Democratica del Congo. Sostenete il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto umanitario internazionale".

"Non c'è una soluzione militare. È tempo che tutti i firmatari del Quadro di pace, sicurezza e cooperazione per la RDC e la regione onorino i propri impegni. È tempo di mediazione. È tempo di porre fine a questa crisi. È tempo di pace. La posta in gioco è troppo alta. Abbiamo bisogno del ruolo attivo e costruttivo di tutti gli attori, vale a dire i paesi vicini, le organizzazioni regionali, l'Unione africana e le Nazioni Unite. Agiamo tutti insieme per la pace".

"Migliaia di persone sono state uccise, comprese donne e bambini, e centinaia di migliaia sono state costrette a lasciare le loro case nella parte orientale della RDC. Vediamo anche la continua minaccia da parte di altri gruppi armati, congolesi o stranieri. Il bilancio in vite umane di tutto tutto ciò è enorme".