Rapporto Caritas: in Italia uno su 10 in povertà assoluta

Roma, 12 nov. (askanews) - In Italia, secondo l'ultimo rapporto Caritas appena presentato, il 9,7% della popolazione vive in una condizione di povertà assoluta, in pratica una persona su 10. Complessivamente si contano 5 milioni 694mila poveri assoluti, per un totale di oltre 2 milioni 217mila famiglie.

I dati evidenziano un leggero aumento rispetto al 2022 su base familiare, sono stabili sul piano individuale. Ma dal 2014 a oggi la crescita della povertà è stata quasi ininterrotta, con picchi dopo la pandemia, passando dal 6,9% al 9,7% sul piano individuale e dal 6,2% all'8,4% sul piano familiare.

Tra i dati emersi, preoccupa quello sull'incidenza della povertà assoluta tra i minori, che è ai massimi storici, pari al 13,8%, il valore più alto della serie ricostruita da Istat (era 13,4% nel 2022). Secondo Caritas italiana si contano un milione 295mila bambini poveri. Inoltre, allarma la crescita della povertà tra coloro che hanno un impiego. Riguarda l'8% degli occupati (era il 7,7% nel 2022), anche se esistono differenze in base alla categoria di lavoratori. Da rilevare nel rapporto anche come si stia assottigliando il divario tra Nord e Sud in termini di povertà: dal 2014 al 2023 il numero di famiglie povere residenti al Nord è praticamente raddoppiato.