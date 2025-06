Mattarella all'anniversario del Centro eccellenza scuola Carabinieri

Roma, 27 giu. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia del 20° anniversario di costituzione del Centro di Eccellenza per le Unità di Polizia di Stabilità (CoESPU-Center of Excellence for Stability Police Units), che si è tenuta nella sede della Scuola Ufficiali Carabinieri.

In occasione dell'evento, il Presidente Mattarella e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, hanno consegnato le croci al Merito dell'Arma.

La cerimonia è stata aperta dagli indirizzi di saluto di Salvatore Luongo, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, e di Luciano Antonio Portolano, Capo di Stato Maggiore della difesa.

A seguire, ha avuto luogo la Tavola rotonda dal titolo "Stability Policing e CoESPU", moderata da Gianluca Di Feo, vice direttore di "La Repubblica", con interventi di Rosario Salvatore Aitala, Primo Vice Presidente della Corte Penale Internazionale; Faisal Shakar, Consigliere di polizia delle Nazioni Unite, Stefano Sannino, Direttore Generale della Direzione Generale Medio Oriente e Nord Africa della Commissione Europea (DG-MENA), e Raffaele Marchetti, Direttore del Centro per gli studi internazionali e strategici dell'Università LUISS.