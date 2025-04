Raid israeliani su Gaza uccidono almeno 25 persone, ci sono bambini

Striscia di Gaza, 8 apr. (askanews) - Un giubbotto con scritto "press" sulla salma, lo stesso che non ha potuto salvare Ahmed Mansour, giornalista palestinese morto mentre dormiva in una tenda colpita da un raid israeliano a Khan Younis. Una delle 25 vittime, secondo altre fonti 30, dei raid notturni di Israele, in cui hanno perso la vita almeno 8 bambini.

"Ahmed è stato bruciato vivo davanti a tutto il mondo. Il mondo intero ha visto Ahmed bruciato e nessuno è stato in grado di aiutarlo", dice disperata la moglie Nidaa Mansour.

Queste immagini arrivano da Deir el-Balah, città nella zona centrale della Striscia di Gaza, dove sarebbero morte circa 20 persone. Secondo quanto riferito dai residenti sono stati colpiti edifici dove dormivano sfollati, famiglie, sotto le macerie donne e bambini.

"All'improvviso, senza preavviso, un missile ha colpito e distrutto l'edificio sopra le teste dei suoi residenti - dice Atef Abu al-Khair Bambini, donne e anziani, la maggior parte dei quali sono ancora sotto le macerie".