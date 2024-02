Rai, la segretaria del Pd Elly Schlein al sit-in: basta con TeleMeloni

Roma, 7 feb. (askanews) - "Basta con TeleMeloni". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando al sit-in davanti alla sede della Rai in viale Mazzini convocato dalle opposizioni. "Ci sono alcuni principi fondamentali su cui dobbiamo unire le nostre forze", ha detto ringraziando Più Europa, Iv, i Socialisti, Verdi e Sinistra, Articolo 21 che hanno aderito all'iniziativa. "Lo dobbiamo fare per l'indipendenza del servizio pubblico che è di tutti e per difendere la libertà di stampa. Basta con Tele Meloni e con un servizio pubblico svilito a essere portavoce della propaganda di questo governo. E basta con gli attacchi al giornalismo d'inchiesta da parte di questo governo".