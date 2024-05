Milano, 8 mag. (askanews) - Il principe Harry è arrivato alla Cattedrale di St Paul a Londra per partecipare alla cerimonia che celebra il decimo anniversario degli Invictus Games, la competizione sportiva per militari feriti in servizio

che ha contribuito a fondare. Il principe Harry non è

accompagnato dalla moglie Meghan in questo viaggio e non è previsto un incontro con Re Carlo III durante la sua visita nel Regno Unito.