Qatar: "Fase delicata negoziati Israele-Hamas, affrontiamo stallo"

Roma, 17 apr. (askanews) - I negoziati tra Israele e Hamas per garantire il cessate il fuoco immediato a Gaza e la liberazione degli ostaggi israeliani sono "in stallo". Lo ha affermato il primo ministro del Qatar, Sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, in conferenza stampa a Doha.

"Purtroppo i negoziati oscillano tra un avanzamento e un intoppo. Stiamo attraversando una fase molto delicata, caratterizzata da qualche stallo, e stiamo cercando di affrontare il più possibile questo stallo per andare avanti e porre fine alla sofferenza delle persone a Gaza e allo stesso tempo riportare indietro gli ostaggi".