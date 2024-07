Putin vede Erdogan ad Astana: "Nostre relazioni in costante sviluppo"

Astana, 3 lug. (askanews) - Le relazioni fra Russia e Turchia "si stanno progressivamente sviluppando nonostante tutte le difficoltà dell'attuale situazione globale", ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, incontrando ad Astana l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Putin ha aggiunto di essere in contatto costante con Erdogan; il presidente turco da parte sua ha invitato Putin in Turchia "non appena possibile".

Il leader russo, così come il leader cinese Xi Jinping, è arrivato in Kazakistan per una riunione dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO). La SCO è stata fondata da Russia e Cina nel 2001 e collabora tra l'altro nel campo della sicurezza e della difesa internazionale. Mosca e Pechino hanno approfondito i loro legami politici, militari ed economici da quando la Russia ha lanciato la sua invasione dell'Ucraina nel febbraio del 2022.