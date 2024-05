Putin: "Le nostre forze strategiche sono sempre in allerta"

Mosca, 9 mag. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin sulla Piazza Rossa di Mosca ha assistito alla parata della Vittoria sulla Germania nazista, per il 79esimo anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica (la II guerra mondiale). Nel suo discorso Putin ha parlato subito della contrapposizione con l'Occidente. "La Russia attraversa tempi difficili", ha ammesso.

"Respingiamo le pretese di esclusività di qualsiasi stato o alleanza. Sappiamo dove porta l'esorbitanza di tali ambizioni. La Russia farà di tutto per prevenire uno scontro globale. Ma allo stesso tempo non permetteremo a nessuno di minacciarci. Le nostre forze strategiche sono sempre in allerta" ha detto il leader del Cremlino nel suo discorso aggiungendo: "Il destino della patria e il futuro dipendono da ognuno di noi".