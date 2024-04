Puglia, Foti (Fdi): la vicenda investe Pd, il trasformismo non paga

Roma, 11 apr. (askanews) - "Ancora vicende giudiziarie in Puglia che investono direttamente e indirettamente la Giunta Emiliano e quindi anche e soprattutto il Pd. Fratelli d'Italia è dalla parte della legalità, riteniamo che la Puglia meriti di più, occorre voltare pagina e soprattuto rendersi conto che il sistema del trasformismo non paga". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, rispondendo a una domanda a margine di una conferenza stampa del partito alla Camera. "Portare la gente da destra a sinistra è una campagna acquisti ma non è una politica", ha aggiunto Foti.