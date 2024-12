Protom Group continua la crescita acquisendo Espero Formazione

Milano, 10 dic. (askanews) - Protom Group, azienda attiva nell'innovazione tecnologica, continua nel suo percorso di sviluppo rafforzando la Business Unit Knowledge Development grazie all'acquisizione del ramo formazione di Espero, storica azienda lombarda nata nel 1991 da uno spin-off di Apple Computer Italia e player leader nella formazione dedicata alle nuove tecnologie con oltre 600 clienti e più di 1.800 corsi implementati negli ultimi 5 anni con oltre 8 mila persone formate sulle tecnologie digitale. "L'acquisizione di Espero - ha detto Salvatore Rionero, CEO di Protom Group - rappresenta l'ennesima tappa di questo percorso di crescita organica che ormai abbiamo intrapreso anni fa e che sta portando i suoi risultati in termini di posizionamento e di valore che stiamo generando. È una storia bella, quella di Espero, che facciamo nostra, che ci rafforza sia in una capacità specifica, parlando delle nostre possibilità formative, ma più in generale rafforza il nostro posizionamento al nord del Paese".

Grazie alle sinergie con la divisione Digital Transformation, potranno essere supportati gli oltre 600 clienti di Espero nel realizzare programmi di trasformazione digitale e adeguamento alle sfide della transizione tecnologica. "Con l'acquisizione di Espero Formazione - ha aggiunto il manager della Business Unit Knowledge Development Giuseppe Ciociola - Protom si espande in segmenti di mercato in cui precedentemente non era presente, estende la propria faculty con professionisti di grande spessore e crea un nuovo centro di competenza, quello di Milano, che ci consentirà di essere più vicini ai clienti a livello nazionale".

Questa acquisizione, che ha avuto Iniziativa come full strategic & financial advisor - è un ulteriore tassello della strategia di crescita di Protom, che vedrà nel 2025 l'apertura negli Stati Uniti di uno stabilimento produttivo della divisione Smart Manufacturing.