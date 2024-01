Proteste agricoltori, in Francia bloccata autostrada vicino a Lione

Parigi, 30 gen. (askanews) - In Francia prosegue la protesta degli agricoltori con il blocco delle vie strategiche intorno a Parigi e manifestazioni in altre parti del Paese; a Laval (nel dipartimento della Mayenne) sono stati scaricati migliaia di pneumatici davanti ai centri finanziari pubblici della città. A partire dalle 8 del mattino di martedì 30 gennaio, inoltre, sono stati innalzati muri simbolici, con lo slogan: "Per murare i servizi pubblici".

I manifestanti erano un centinaio, secondo la polizia, con una cinquantina di trattori.

Altra dura protesta in autostrada: agricoltori e apicoltori hanno bloccato il casello di Saint-Quentin-Fallavier (Isère) sulla A-43, una trentina di chilometri a Est di Lione.

Agli agricoltori che stanno manifestando anche in altri Paesi, Italia compresa, contro le politiche di settore dell'Unione europea, si sono aggiunti gli apicoltori che denunciano, tra le altre cose, il forte ricorso alle importazioni abusive dall'estero, come l'uso eccessivo di miele sintetico cinese.

In Francia si attendono le "nuove misure" del governo, altrimenti, dicono gli agricoltori, la protesta andrà avanti a oltranza, bloccando il Paese.