Prodi: "L'Ue difende i diritti ma serve la forza per difenderli"

Roma, 12 gen. (askanews) - "L'Europa è difensore dei diritti, pensiamo agli ultimi dibattiti sull'intelligenza artificiale, però insieme alla difesa dei diritti ci vuole la forza per difendere i diritti. Se continuiamo a essere soltanto coloro che ammoniscono e gli altri poi vanno avanti, dividono il mondo, questa funzione così bella di richiamare i principi finisce per essere vuota". Lo ha detto Romano Prodi parlando all'evento in onore di David Sassoli in Campidoglio. "Qual è la funzione nostra? Di scrivere il menù e cinesi e americani vanno a mangiare", ha sottolineato.

"Non abbiamo mai visto al mondo un tale squilibrio di poteri tra politica ed economia", ha aggiunto, "Il bilancio delle grandi imprese non ha paragoni con la storia, venti volte il capitale che aveva la grande Ibm. E non c'è nulla di europeo di questo. È bellissimo che noi facciamo le regole, ma se poi le forze economiche le gestiscono completamente loro le nostre regole rimangono punti interrogativi".