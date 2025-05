Trigno vince la categoria canto e il secondo porto ad Amici 2025

Roma, 20 mag. (askanews) - Il vincitore della categoria canto e secondo classificato ad Amici 2025 è il cantante Trigno, 23 anni, nato ad Asti, che vive a Milano. Grande interprete, dotato di una notevole presenza scenica, il 23 maggio pubblicherà il suo primo EP "A un passo da me" pubblicato con Warner Music Italy. "Questo è il giorno dopo aver vinto la categoria Canto ad Amici. Le sensazioni non so ancora bene decifrarle, devo ancora sistemarle. Non me lo aspettavo minimamente e penso e spero che questo obiettivo raggiunto mi porti a vivere di musica. Mi sento cresciuto sotto tanti punti di vista. Auguro a tutti quanti di provare le emozioni che sto provando io adesso perché sono veramente contento" racconta con l'emozione del giorno dopo. "Non so bene cosa succederà in futuro, ma so che ho due live pronti il 20 novembre a Milano e il 26 novembre a Roma e so che ci saranno le firma a copie e abbiamo po' di date live quindi non vedo l'ora di vedere tutte le persone che mi hanno votato e che compreranno il disco".