Londra, 8 apr. (askanews) - Il principe Harry è arrivato in tribunale a Londra per contestare la decisione del governo di privarlo della scorta finanziata con fondi pubblici quando visiterà la Gran Bretagna. Dopo la rottura di Harry con la famiglia reale nel 2020 e il successivo trasferimento in Nord America, il governo britannico ha affermato che non gli sarebbe più stato concesso lo "stesso grado" di protezione finanziata con fondi pubblici quando si sarebbe trovato nel Regno Unito.