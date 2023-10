Premier Gb Sunak propone: divieto di fumare progressivo e totale

Roma, 4 ott. (askanews) - Il primo ministro conservatore britannico, Rishi Sunak, ha annunciato l'intenzione di aumentare progressivamente l'età legale per acquistare le sigarette, con l'obiettivo a lungo termine di fare del Regno Unito un Paese "smoke-free", totalmente libero dal fumo.

"Propongo che in futuro sia alzata l'età per fumare di un anno ogni anno. Ciò significa che a un 14enne oggi non verrà più venduta legalmente una sigaretta. E loro e la loro generazione cresceranno liberi dal fumo", ha annunciato Sunak nel corso del suo intervento al congresso del partito Tory a Manchester, nel nord dell'Inghilterra.