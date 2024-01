Platea, a Lodi il vento dell'Adda e l'arte di Mariateresa Sartori

Lodi, 22 gen. (askanews) - Platea - Palazzo Galeano a Lodi ha inaugurato la nuova opera dell'artista veneziana Mariateresa Sartori, "Vento SW 2km/h debole Lodi, 28 ottobre 2023". ll nuovo progetto espositivo si articola nelle due sedi lodigiane: la vetrina di Corso Umberto, che ospita la grande stampa, e lo spazio di Platea Project in via Maddalena, dove è documentato il processo creativo attraverso video, strumenti di lavorazione e le altre stampe realizzate a Lodi e Venezia.

L'artista ha raccontato ad Askanews la realizzazione dell'opera e le ispirazioni alla base del suo lavoro: la continua oscillazione tra la ricerca dell'oggettivita assoluta del dato scientifico e la scrittura del proprio, soggettivo sentire, il rinunciare alla totale autorialita dell'opera a favore di un elemento naturale: il vento.

Mariateresa Sartori installa su fogli di carta cotone ricoperti da fusaggine d'argento in polvere un anemometro, alle cui coppette applica dei fili di lana. Il vento aziona la rotazione dell'anemometro che in questo modo "scrive" delle circonferenze piu o meno intense secondo l'attivita del vento. La "scrittura" viene quindi fissata e fotografata per essere poi stampata in grandi dimensioni.

Per un anno, l'artista ha registrato quotidianamente i dati metereologici relativi alla zona di Lodi utilizzando anche le informazioni derivanti dalla consultazione dell'Atlante Metereologico fornito dal Servizio Metereologico dell'Aeronautica Militare, che riporta dati statistici su ampie sezioni temporali del territorio italiano (pressione, umidità, temperatura, velocita del vento). Con questo processo di acquisizione e apprendimento, Sartori si e preparata all'incontro con il vento sulle rive del fiume Adda.

Il progetto, visitabile fino al 10 marzo 2024, è stato curato da Carlo Orsini, direttore artistico di Platea - Palazzo Galeano.