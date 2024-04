Pistolesi: il Nite Kong è un omaggio alla notte nella Roma che cambia

Roma, 22 apr. (askanews) - "È il mio omaggio alla notte". Così Patrick Pistolesi, bartender famoso nel mondo, descrive il Nite Kong, night club aperto lo scorso maggio a Roma con (Richard Ercolani, Claudia Gianvenuti, Massimo Palmieri, e Ilaria Valeri) la stessa squadra del Drink Kong, il 21esimo locale al mondo per la World's 50 Best Bar, a pochi passi di distanza, in piazza di San Martino Ai Monti. Ma se quello aperto nel 2019 è un locale ampio e innovativo, un concentrato delle esperienze accumulate in vent'anni dietro al bancone, questo è nato con un altra concezione:

Patrick Pistolesi: "Ho cercato di creare un ambiente onirico, un omaggio alla notte; a me la notte ha dato tutto, una carriera, una famiglia, gli amici, le esperienze migliori che ho fatto nella vita, le ho fatte durante la notte, quindi ho cercato di fare un posto più esclusivo, più piccolo, dove io ho la possibilità di poter servire un gruppo più ristretto di persone con un certo tipo di drink, diciamo più sofisticati".

Come drink, se Drink Kong punta molto sulla sperimentazione, da Nite Kong, dice, "strizziamo un po' più l'occhio ai drink classici anche se il nostro menu è concentrato sullo champagne, champagne cocktail e cocktail classici ma è ispirato come la notte alle fasi lunari, ai due lati della luna, la faccia che si vede e la parte oscura, quindi il prossimo menu sarà fatto con dei classici e una loro rivisitazione totale".

Un locale, per Patrick Pistolesi dove il cliente ama tornare alle origini, gustando cocktail classici in un ambiente esclusivo, come se fosse un rituale. "Martini e Manhattan vanno forte ma anche il Pornstar Martini, uno di quei drink divertenti e giovani figlio di Douglas Ankrah, un barman degli anni 2000; è un grande drink che contiene anche lo champagne, è frizzante, c'è il passion fruit quindi è anche esotico, va molto bene anche quello".

Si guarda a una clientela internazionale ma non solo, in una città che Pistolesi vede più moderna, anche nel modo di aprirsi ai turisti."Diciamo che Nite Kong nasce anche da una piccola renaissance che sta vivendo Roma, stanno aprendo tanti hotel 5 stelle nuovi; questo locale nasce anche per accogliere un certo tipo di clientela a cui piacciono le cose belle, un po' più ricercate, preziose".

Dettagli studiati, dai bicchieri particolari che vengono anche dal Giappone, a whisky speciali, all'elegante bancone realizzato su misura ad Oslo. E dove si fanno anche serate particolari come quella in programma il 7 maggio, dedicata al Dom Pérignon. "Un calice di champagne importante, con bicchieri importanti, in un posto accogliente ma anche un cocktail champagne fatto a mestiere in pairing con assaggi speciali e preziosi in una serata carina, credo sia un'esperienza da provare, un piccolo lusso per i nostri ospiti - aggiunge Patrick Pistolesi - faremo questo champagne cocktail, un Old Cuban uno dei miei drink del cuore, molto rinfrescante a base di rum, con champagne, elegantissimo molto sofisticato".