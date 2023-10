Pichetto Fratin per la global hackathon di Youth4Climate

Torino, 09 ott. (askanews) - Un'opportunità per i giovani di tutto il mondo di confrontarsi sui problemi legati alla crisi climatica, per rendere centrale, all'interno del dibattito, anche l'opinione delle nuove generazioni. Questo l'obiettivo della Global Hackathon di Youth4Climate, organizzata all'interno del Festival del Digitale Popolare svolto a Torino.

Le proposte elaborate, nel grande incontro digitale che ha coinvolto 500 organizzazioni in rappresentanza di un milione e mezzo di giovani sparsi in tutto il mondo, sono state consegnate al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in vista della COP28 di Dubai al via il 30 novembre. Durante il suo intervento al Festival, lo stesso Ministro Pichetto Fratin si è detto entusiasta di questa iniziativa: "Le nuove generazioni hanno una sensibilità e una attenzione maggiore sul tema del cambiamento climatico. Questo è un grande contributo e allo stesso uno stimolo ad agire per i Governi del mondo. Lo dobbiamo fare tenendo conto dell'equilibrio economico e di quello sociale, ma non ci dobbiamo sicuramente fermare".

Promossa dal Governo italiano per portare le nuove generazioni ad essere sempre più partecipi sulla questione ambientale, Youth4Climate è un'iniziativa voluta dal nostro Paese nel 2021 e oggi guidata dal MASE, in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo: "Il percorso di Youth4Climate, partito da Milano e arrivato fino all'Onu, è diventato un patrimonio mondiale. Tutto questo, con il coinvolgimento di tantissimi giovani e dei loro contenuti, proposte e idee che possono arrivare fino al tavolo delle Nazioni. Sarò alla COP28 di Dubai e mi sento impegnato nel portare i suggerimenti arrivati da loro".

L'incontro torinese del Festival ha quindi raggiunto l'obiettivo, ovvero aver offerto a ragazzi e ragazze da tutto il pianeta la possibilità di presentare progetti ambientali in grado di accelerare la transizione ecologica, per costruire un futuro sostenibile.