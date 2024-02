Piantedosi: nessun disegno governo per reprimere dissenso politico

Roma, 29 feb. (askanews) - Non c'è nessun "disegno del governo per reprimere un dissenso politico eseguito dalle forze di polizia nel corso dei servizi di ordine pubblico". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante l'informativa alla Camera sugli scontri fra la Polizia e gli studenti che manifestavano a Pisa e Firenze.

"Non vi è e non vi potrà mai essere alcuna direttiva ministeriale in tal senso, neanche indicazioni volte a cambiare le regole operative di gestione dell'ordine pubblico, da sempre a prescindere dal colore dell'esecutivo, le modalità di gestione delle manifestazioni di piazza sono improntate ad equilibrio e professionalità indirizzate al prudente apprezzamento delle circostanze all'applicazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza nella modulazione dei dispositivi predisposti e alla ricerca di ogni possibile interlocuzione e mediazione con gli organizzatori".