Piantedosi: eloquenti misure su attivisti di Ultima Generazione

Modena, 3 nov. (askanews) - Nei confronti degli attivisti di Ultima Generazione che ieri hanno bloccato la tangenziale di Bologna per chiedere un Fondo riparazione ai danni delle catastrofi climatiche "c'è stato un intervento di polizia e un giudizio per direttissima secondo me molto eloquente". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine del convegno "Sicurezza e sviluppo: quali prospettive per il futuro del paese" promosso da Cisl Emilia Centrale a Modena.

"C'è stato un intervento di polizia e un giudizio per direttissima secondo me molto eloquente" ha spiegato Piantedosi commentando gli episodi di ieri che hanno sanzionati con due divieti di dimora in città e un obbligo di firma alla polizia giudiziaria per i manifestanti. "E' un'azione illegale, illecita, che è stata sanzionata dall'autorità giudiziaria con un intervento immediato delle forze di polizia - ha aggiunto il ministro -. In questo evento che è successo a Bologna c'è la qualificazione intera di questo tipo di manifestazioni che vengono svolte".