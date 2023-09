Pesistica, oro Mondiale per l'azzurro Oscar Reyes Martinez a Riyad

Roma, 12 set. (askanews) - Campione del mondo nella categoria 81 kg. Storica medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di pesistica a Riyad in Arabia Saudita.

L'azzurro Oscar Reyes Martinez (atleta del CS Esercito) con una performance giocata kilo su kilo, nell'ultima alzata di slancio ha sollevato 193 kg ed è riuscito a scavalcare gli avversari con un totale di 356 kg che gli sono valsi la vittoria, oltre a un argento di strappo con 163 kg.

"In gara il massimo che avevo fatto era 160, quindi 163 di strappo sono molto contento, dello slancio pure, non lo avevo allenato per l'infortunio alla spalla".

Il 27enne di origine cubana dopo l'Europeo conquista anche il Mondiale. "Quando sono in gara non seguo in che posizione mi trovo o come sta andando una gara, io mi preoccupo solo di non sbagliare le prove, poi la strategia e il resto li lascio ai tecnici. Quando sono sceso dalla pedana non sapevo ancora di essere campione del mondo".