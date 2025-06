Mafia, Meloni: popolo ha diritto a conoscere verità su Borsellino

Roma, 30 giu. (askanews) - "Paolo Borsellino ci ha insegnato che avere paura è umano ma il coraggio può essere più forte". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla cerimonia per l'inaugurazione della teca contenente la borsa di Paolo Borsellino alla Camera. Borsellino "è stato la scintilla di un incendio di speranza e giustizia" ha detto la premier, e "a 33 anni di distanza il testimone trova forma nel lavoro delle istituzioni e nella legislazione antimafia che porta il nome suo e di Giovanni Falcone, oggi seguita a livello internazionale" perché il principio "follow the money" "è partito da qui. E poi nella ricerca per fare luce su quelle pagine ancora buie della nostra storia, come quello della commissione internazionle antimafia

"Il popolo italiano ha il diritto di conoscere la verità" sulla strage di via D'Amelio e sulle stragi di mafia. "Ogni sforza per conoscere la verità deve essere sostenuto come quello della commissione parlamentare antimafia con coraggio e determinazione" ha aggiunto Meloni.