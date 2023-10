Per TeamSystem entro il 2027 piano di investimento da un miliardo di euro

Pesaro, 3 ott. (askanews) - TeamSystem, tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, ha annunciato importanti investimenti legati al potenziamento della capacità di innovazione, durante la TeamSystem Tech Conference 2023, una tre giorni, aperta a Pesaro, dedicata a tutte le persone di TeamSystem che in Italia e nel mondo lavorano all'implementazione dei progetti di Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo ha riunito tutte le risorse dedicate alla ricerca e sviluppo, polo tecnologico di eccellenza che opera in modalità agile con una visione strategica sia nazionale che internazionale, con particolare focus sulle tecnologie di ultima generazione e sulle tendenze digitali emergenti. TeamSystem investirà in Ricerca e Sviluppo e Open Innovation circa 1 miliardo di euro entro il 2027.

Tommaso Cohen - Teamsystem, Coo & Cfo: "Abbiamo un piano d'investimento appena inaugurato, oltre un miliardo di investimenti in prodotti e innovazione. In cosa andranno tutti questi investimenti? Andranno in prima battuta nel cercare di migliorare quello che è il prodotto che noi portiamo verso i nostri clienti per noi la cosa più importante è riuscire a utilizzare la tecnologia per rendere competitivi i nostri clienti, quindi continueremo a investire per portare nella maniera più semplice possibile tutto il meglio che la tecnologia ha da offrire.

L'obiettivo è potenziare ulteriormente le proprie soluzioni e le competenze del team per digitalizzare l'intera catena del valore di aziende e professionisti per supportare il polo tech R&D del Gruppo, in cui operano oltre mille professionisti.

Fulvio Talucci - Teamsystem, Chief Solutions Officer: "I principali design principle che Team System utilizza nello sviluppo delle proprie applicazioni e che riguarda la totalità dei nostri prodotti sono il Cloud, Digital First, dove per digital first intendiamo il dato al centro del sistema, quindi non più applicazioni funzionali, ma applicazioni dove il dato è vivo e all'interno dell'applicazione e reagisce in base al contesto che l'utilizzatore sta avendo in quel momento, e l'altro elemento rilevante è la collaboration, noi abbiamo la necessità di avere soluzioni applicative collaborative".

Simone Ferraresi - Teamsystem, Head of Software Engineering & Competence Centers: "Il primo consiglio che io darei è: bisogna crederci fino in fondo, va fatto lungo quasi tutta la scala gerarchica in modo che tutti sappiano che si sta facendo questa trasformazione. L'altra sfida è che bisogna secondo me, adottare un modello disciplinato: l'agile funziona se si seguono determinate regole non è come qualcuno ogni tanto commenta un modello un po' anarchico. E' assolutamente disciplina regola metodo, bisogna avere dei coach che seguano le persone e che gli stiano accanto nella loro trasformazione e un punto in questo passaggio di mindset".

Con oltre 2 milioni di clienti che operano sulle piattaforme proprietarie digitali e in Cloud, forte anche dei risultati del 2022 (+27.5% di fatturato vs 2021) TeamSystem ha continuato il proprio percorso di internazionalizzazione avviato nel 2021. E da inizio anno, sono cinque le acquisizioni portate avanti dalla tech company.