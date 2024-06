Milano, 22 giu. (askanews) - La città di Castelldefels, poco fuori da Barcellona, ha inaugurato una "Walk of Fame" sul suo lungomare. La città costiera ha collocato le prime targhe a forma di stella, sul modello della famosa "Walk of Fame" di Hollywood. Tra le prime stelle inaugurate anche quella dedicata alla leggenda del calcio brasiliano Ronaldinho, arrivato tra gli applausi in Catalogna per la celebrazione.