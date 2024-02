Per correggere la miopia l'impianto delle lenti intraoculari Icl

Firenze, 26 feb. (askanews) - Oltre alle lenti e alla tecnologia laser, per correggere la miopia, difetto che colpisce quasi 15 milioni di persone solo in Italia, vi è l'alternativa offerta dalle lenti intraoculari Icl, posizionate tra il cristallino e la pupilla e realizzate in un materiale altamente biocompatibile chiamato collamer.

"La lente fachica o Icl è -spiega Silvio Zuccarini, HI-CARE SURGERY Firenze- in grado di correggere il difetto di vista senza alterare la curvatura della cornea. In questo modo è in grado di dare una qualità della visione sicuramente superiore a quella di qualunque altra procedura refrattiva corneale. È quindi è una procedura che può essere indicata per trattare anche difetti di vista contenuti. Tra l'altro, la disposizione tedesca di vigilanza su questo tipo di dispositivi ha equiparato la lente fachica a qualunque altro tipo di chirurgia refrattiva per qualunque tipo di difetto di vista".

Grazie a un breve intervento, della durata di pochi minuti sotto anestesia locale, è possibile impiantare le lenti ICL e ripristinare immediatamente una visione tra i 9 e i 12 decimi, con un effetto praticamente istantaneo. Le lenti Icl hanno cambiato la vita di Marco Murvana: di professione ortottista Marco ha conosciuto questa tecnica, soprattutto la sua affidabilità, proprio lavorando a fianco del dottor Zuccarini.

"Abbiamo fatto i vari esami, con la massima precisione -afferma Marco Murvana- con la massima professionalità da parte di tutti, e alla fine abbiamo capito che questo era l'unico intervento che mi dava veramente speranza e alla fine siamo qui insomma. Finalmente posso veramente fare tutte quelle attività, normalissime, che per me così normali non erano. E quindi adesso sono veramente a mio agio in questa normalità, in cui posso fare dalle cose più semplici a quelle più difficoltose", ha raccontato".

Marco è uno delle oltre due milioni di persone che si sono sottoposte con successo all'impianto di lenti Icl, con un tasso di soddisfazione superiore al 99%.