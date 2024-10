Pecoraro Scanio: "Zero tasse su turismo, per salvare i borghi "

Roma, 26 ott. (askanews) - Dal convegno sul turismo delle radici a Bolsena organizzato da Glocal Think Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde, docente nei corsi di laurea in Turismo a Milano Bicocca, Roma Torvergata e Napoli Federico ll, e già ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura, ha lanciato la sfida di un turismo sostenibile per salvare i piccoli borghi da spopolamento e abbandono anche detassando gli investimenti e diffondendo la connessione digitale. " il turismo di chi vuole ritrovare le proprie radici può salvare migliaia di piccoli comuni, frazioni e borghi da abbandono e degrado e garantire una manutenzione del territorio ancora più importante in epoca di cambiamento climatico. Fin da giovane deputato ho proposto che lo stato misurasse i propri trasferimenti economici ai comuni non solo sulla base della popolazione ma anche della grandezza del territorio. Tanti piccoli comuni spopolati non hanno risorse e servizi sufficienti. Servirebbe detassare , almeno per un periodo, gli investimenti in questi borghi per un turismo di ritorno dall'Italia e dall'estero e per garantire una connessione digitale che permetta di attrarre i nomadi digitali e chi potrebbe lavorare a distanza almeno per alcuni periodi, rivitalizzando le aree interne."