Pecoraro Scanio: "Regione Lombardia non ignori i morti per smog"

Roma, 23 feb. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde era il ministro dell'ambiente che diffidò la regione Lombardia e le altre più inquinate ad adottare un piano di qualità dell'aria coraggioso e amico della salute. Oggi torna all'attacco sostenendo l'azione del capogruppo M5S, Nicola di Marco ,che ha ottenuto un consiglio regionale straordinario su emergenza smog. " ogni anno le autorità sanitarie italiane e europee registrano oltre 60.000 morti premature legate all'inquinamento atmosferico. In gran parte in Lombardia e in pianura padana . É immorale ignorare queste morti e la politica dello struzzo risulta un oltraggio per i tanti malati per patologie derivanti dallo smog. Serve un piano di qualità dell'aria coraggioso e attento alla salute dei cittadini e non nomine nelle strutture tecniche di negazionisti climatici e di chi sottovaluta le emergenze ambientali. La regione più popolosa, ricca e tecnologica d'Italia non merita una classe dirigente così distratta e irresponsabile. Il consiglio regionale straordinario convocato su richiesta del M5S non deve essere una passerella o peggio la difesa d'ufficio di responsabilità ormai decennali ma l'occasione di una svolta attesa da tempo. Non vorremmo che l'opzione non dichiarata sia quella di obbligare di fatto i cittadini a usare le maschere antigas nei periodi più a rischio pur di non ridurre gli inquinanti."