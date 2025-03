Pecoraro Scanio: l'Italia onori Fulco Pratesi, pioniere dell'ecologia

Roma, 4 mar. (askanews) - "L'Italia deve essere orgogliosa di Fulco Pratesi. Più volte ho proposto che il presidente della Repubblica lo nominasse senatore a vita per riconoscere il suo straordinario impegno nella difesa della natura, dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità". Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell'Ambiente.

"In un Paese leader europeo per ricchezza naturale, ma senza una tradizione consolidata di tutela ambientale, Fulco Pratesi ha tracciato la strada. Fondatore del WWF Italia, è stato una figura centrale nelle battaglie per l'istituzione dei parchi nazionali e delle aree protette, contribuendo a trasformare il nostro Paese e rendendo concreta la tutela ambientale, oggi sancita nell'Articolo 9 della Costituzione" ha detto Pecoraro.

"Mi aspetto un messaggio ufficiale del presidente Mattarella per ricordare questo grande italiano, così come un adeguato tributo da parte delle istituzioni. È inaccettabile che chi ha dato tanto alla difesa della natura non venga adeguatamente valorizzato dalle istituzioni. È giunto il momento che la Repubblica riconosca pienamente questa grande tradizione di amore per l'ambiente e il patrimonio naturale del nostro Paese" - conclude Pecoraro Scanio.