Pecoraro Scanio: laureati digital all'Unical 100% SONO occupati

Milano, 18 lug. (askanews) - "Governo e Parlamento sostengano con decisione le Università italiane nella realizzazione della sfida eco-digitale". È questo l'appello lanciato oggi da Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete EcoDigital, in occasione della sua visita all'Università della Calabria e dell'incontro con il prof Gianluigi Greco presidente dell'associazione italiana intelligenza artificiale e direttore del dipartimento di matematica e informatica di Unical.

"Proprio oggi - ha dichiarato Pecoraro Scanio - ho incontrato il Presidente dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale e ho potuto constatare come, in questa Università, i corsi di informatica e ingegneria informatica raggiungano risultati straordinari: il 100% dei laureati trova lavoro. In Calabria la domanda di professionisti digitali supera decisamente l'offerta".

"È evidente - ha aggiunto - che il Ministero dell'Università, il Governo e le Istituzioni devono puntare con forza sull'innovazione. La transizione ecologica e digitale si realizza solo se investiamo seriamente nella formazione dei giovani, che saranno i protagonisti della trasformazione del nostro Paese".

"L'Italia ha enormi potenzialità. Lo abbiamo ribadito nei giorni scorsi anche durante la visita all'Agenzia Spaziale Europea: non possiamo continuare a parlare solo di passato. Serve costruire il futuro, promuovendo una vera coesione territoriale che sia anche coesione digitale. Dare a tutti pari opportunità di accesso alla rete è una sfida essenziale".

"Per questo - conclude Pecoraro Scanio - chiedo che il Parlamento convochi una sessione straordinaria sulla transizione economica e digitale, coinvolgendo i territori, le università e i giovani. L'Italia può essere protagonista se sa unire ecologia, tecnologia e giustizia sociale".