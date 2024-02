Pecoraro Scanio: Da Sardegna schiaffo alla destra

Roma, 27 feb. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio,presidente della fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital che sabato 17 aveva ospitato, in provincia di Cagliari, ad un affollato incontro con i giovani agricoltori proprio Todde e Conte commenta la vittoria in Sardegna e rilancia sull'Abruzzo.

"La vittoria della presidente Todde è ancora più significativa per il grande consenso nelle città a partire da Cagliari e Sassari e per la presenza della candidatura di area progressista Soru.É stato uno schiaffo all'arroganza delle destre ma anche un'incoraggiamento per un'alternativa , un campo giusto progressista, ecologista e civico che batta le destre e cambi la pessima legge elettorale permettendo ai cittadini di scegliere i parlamentari come fanno con i consiglieri regionali. Ora occorre mobilitarsi per una vittoria bis in Abruzzo con il bravissimo candidato Luciano D'Amico. Conte e la Schlein hanno il compito di coinvolgere tutte le migliori energie progressiste,ecologiste e civiche".