Pecoraro Scanio: Appia Unesco non sia medaglietta, aiuti turismo diffuso

Roma, 28 ago. (askanews) -Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e docente di turismo sostenibile nelle università di Milano Bicocca, Roma TorVergata e Napoli Federico II da sostenitore dei patrimoni Unesco, dopo la sua visita al confine storico tra sull'Appia tra Regno delle due Sicilie e Stato Pontificio, rilancia l'impegno delle associazioni e dei comuni attraversati dalla via Appia per promuovere turismo sostenibile, lento e diffuso.

"Il recente riconoscimento Unesco dell'Appia non deve restare una medaglietta conquistata ma va utilizzato per rilanciare un turismo diffuso e sostenibile che aiuti i piccoli borghi e le cittadine situate sul percorso tra Roma e Brindisi. Ho voluto sostenere il convegno organizzato dall'associazione Monte San Biagio nel cuore proprio come esempio di coinvolgimento di comuni, cittadini e imprese per valorizzare questa vittoria e promuovere un turismo di qualità. Mi auguro che alle amministrazioni comunali di Monte San Biagio, Terracina e Fondi se ne aggiungano altre per dare forza ad un turismo che contrasti lo spopolamento delle aree interne di collina e di montagna, specialmente nel CentroSud attraversato dalla 'regina Viarum'".