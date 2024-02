Pecoraro Scanio: agricoltori scaccino infiltrati

Roma, 15 feb. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e già ministro dell'agricoltura che affrontò la protesta dei cobas del latte lancia un avvertimento "anche le ragioni più giuste di un giusto reddito , della tutela da importazioni di prodotti scadenti e dannosi alla salute e la richiesta di una transizione ecologica giusta rischiano di essere screditate dal tentativo di neofascisti e negazionisti di infiltrarsi nella protesta. Tanta parte dell'agricoltura italiana ha rappresentato un'eccellenza nel biologico e nella riduzione di pesticidi per tutelare ambiente e consumatori. Ci sono veri e propri delinquenti e lobby varie che cercano di utilizzare la protesta per fini ignobili a danno dell'ambiente o di lotte di potere interne alle destre. Mentre proprio l'agricoltura rischia tanto dal peggioramento della crisi climatica in atto."