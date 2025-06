Pechino: accordo di cooperazione dopo telefonata tra Xi e Trump

Milano, 12 giu. (askanews) - La Cina afferma di aver raggiunto un "accordo di principio" per attuare il consenso espresso durante una telefonata della scorsa settimana tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump. Pechino elogia inoltre il miglioramento delle relazioni con il Vaticano dopo la prima nomina di un vescovo cinese sotto Leone XIV. "La Cina è disposta a collaborare con il Vaticano per promuovere il continuo miglioramento delle relazioni Cina-Vaticano", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian in una conferenza stampa consueta.