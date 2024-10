Pasta, Lollobrigida: difendiamo la qualità produzioni Made in Italy

Roma, 28 ott. (askanews) - "Oggi difendiamo ancora una volta quello che è un valore aggiunto delle produzioni Made in Italy e che deve restare tale: la qualità dei nostri prodotti. A due giorni dalla giornata mondiale della pasta va ribadito che la pasta è un elemento positivo. In questi anni si è raddoppiato il consumo di pasta nel mondo, perché sempre più viene apprezzato un prodotto che fa bene e che costa relativamente poco. Se uno calcola quanta pasta mangia al giorno e quanto spende per la pasta, si accorge che spende molto meno di un caffè": lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida a margine della presentazione al Masaf di Filiera pasta, lo strumento organizzativo nato all'interno di Filiera Italia per tutelare l'intero settore italiano della pasta e valorizzare il Made in Italy di qualità.

"E quindi crediamo di dover consigliare a tutti di comprare pasta di qualità e per farlo metteremo i cittadini in condizione di conoscere gli elementi costitutivi del sistema di trasformazione e di lavorazione di quella pasta, della provenienza del grano, della qualità della produzione che tiene conto di tanti fattori: la tutela dei lavoratori, la tutela dell'intera filiera fino al produttore del grano, il rispetto dell'ambiente. Tutti quegli elementi che danno alla persona che sceglie la possibilità di scegliere il meglio, quello che deve fare per garantire il proprio benessere e anche il benessere di chi sceglie di rafforzare la nostra economia", ha sottolineato il ministro.