Pasqua Vini eletta "Innovator of the Year" da Wine Enthusiast

Verona, 8 nov. (askanews) - Pasqua Vini si conferma precursore nel proprio settore. Nominata come "Innovator of the Year" dalla rivista americana Wine Enthusiast, è la prima azienda vinicola italiana a vincere la nomina.

A parlare dell'innovazione dell'impresa vinicola è stato Riccardo Pasqua, CEO di Pasqua Vini: "Lottiamo e lavoriamo duro ogni giorno proprio per innovare, non poteva esserci riconoscimento migliore per quello che facciamo. Essere i primi italiani nella storia a vincere un titolo simile è per noi un traguardo incredibile." - Un traguardo importante nell'ambito dei wine star awards per una realtà che ha sempre creduto nell'innovazione. "Questo premio lo abbiamo ricevuto grazie ad una serie di progetti e di vini che sono stati non convenzionali, innovativi e pionieristici", prosegue Riccardo Pasqua.

La storia di Pasqua Vini, poi, si è sempre basata su una strategia di approccio non convenzionale al mercato.

"Abbiamo la fortuna di essere una comunità meravigliosa che da tanti anni produce dei vini che sono stati ambasciatori del made in Italy" - conclude Riccardo Pasqua.

Fondata nel 1925, l'impresa viene gestita dalla famiglia Pasqua da ormai tre generazioni e guarda già al centenario con lo stesso spirito di rinnovamento.