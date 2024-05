Internazionale Kids a Reggio Emilia, giornalismo per i piccoli

Milano, 9 mag. (askanews) - Torna dal 10 al 12 maggio Internazionale Kids a Reggio Emilia, il primo festival italiano di giornalismo per bambine e bambini. L'iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è promossa dall'omonimo mensile che porta in Italia il meglio della stampa internazionale per lettrici e lettori tra i 7 e i 13 anni. Un programma ricco di appuntamenti in un territorio, quello reggiano, che continua a impegnarsi per l'educazione dei giovani e la promozione della cittadinanza attiva.

Organizzata da Internazionale Kids, dal Comune di Reggio Emilia e dalla Fondazione Palazzo Magnani, la tre giorni dedicata al giornalismo per i più piccoli sarà un viaggio attraverso i grandi temi dell'informazione, dal femminismo all'ambiente, dai diritti all'economia, dalla politica alla tecnologia, con uno sguardo sempre rivolto all'attualità. Un itinerario che utilizza linguaggi diversi per offrire occasioni ludiche e didattiche, tra laboratori, podcast, spettacoli, cinema, libri, fumetti, giochi e tanto altro. I luoghi del festival saranno il Teatro Cavallerizza, il Palazzo dei Musei, Piazza Martiri del 7 luglio, il Teatro Valli, i Chiostri di San Pietro e il Mapei Stadium.

Martina Recchiuti, caporedattrice di Internazionale Kids, ha presentato ad askanews l'edizione 2024.