Parla la madre di Hind, scomparsa a sei anni nel fuoco di Gaza City

Gaza City (Striscia di Gaza), 7 feb. (askanews) - L'ultima volta che si sono avute notizie di Hind Rajab, una bambina di sei anni di Gaza, era circondata da parenti morti e intrappolata nell'auto di famiglia che secondo i suoi familiari sarebbe stata colpita dal fuoco dei carri armati israeliani a Gaza City.

"Era spaventata, gridava fuori controllo ed era ferita alla schiena, alla mano e al piede", ha raccontato all'Afp suo nonno, Baha Hamada, una delle ultime persone che hanno parlato con la bambina al telefono. "Continuava a chiedermi di venire a prenderla", ha aggiunto Hamada

Otto giorni fa Hind era con il fratello di Hamada, Bashar, la cognata e altri bambini nell'auto mentre tentavano di fuggire dalle forze israeliane in avvicinamento nell'area di Tel al-Hawa, a Gaza City. Ma secondo Hamada, sarebbero finiti sulla traiettoria dei carri armati israeliani. Oltre a Hind, sono scomparsi i membri della squadra dell'ambulanza della Mezzaluna Rossa contattata dalla famiglia e accorsa per salvarla.

Questo il racconto di Wesam Rajab, madre di Hind: "Ho messo mia figlia nella macchina di mio zio e dei miei cugini a causa della pioggia, la nostra macchina ha preso un incrocio e l'altra macchina ne ha preso un altro, e alle 8:10 abbiamo sentito molti spari verso la macchina che trasportava Hind e la famiglia dei miei zii". "Fino ad ora siamo stati in contatto con la Mezzaluna Rossa - ha aggiunto - ma la stessa Mezzaluna Rossa non ha notizie della sua squadra. Così chiedono a me, una civile che non può lasciare la sua casa a causa dei bombardamenti, se ho notizie dei loro lavoratori. Si sono coordinati (con Israele) ma il loro equipaggio e Hind sono scomparsi".

La Mezzaluna Rossa ha dichiarato lunedì sui social media che la sorte della squadra, "Yousef Zeino e Ahmed al-Madhoon, che sono andati a salvare Hind Rajab, di 6 anni, rimane sconosciuta da sette giorni". Ha invitato "la comunità internazionale a intervenire immediatamente per fare pressione sulle autorità di occupazione (israeliane) affinché rivelino la sorte di Hind e della squadra di soccorso".