Parigi, incendio in un palazzo sul Boulevard des Italiens: 3 morti

Parigi, 30 apr. (askanews) - Almeno quattro morti in due distinti incendi scoppiati in due edifici di Parigi. Tre persone sono state trovate senza vita poco prima delle 8 del mattino in una mansarda al settimo piano di un edificio sul Boulevard des Italiens nel secondo arrondissement, nel centro della capitale. Secondo le prime informazioni, l'incendio è scoppiato tra le 4 e le 5 di mattina.

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro sul posto.

Le vittime "non sono riuscite a uscire dalla finestra a causa delle sbarre anti-intrusione per impedire i furti dal tetto", ha dichiarato alla France presse il sindaco dell'arrondissement, Ariel Weil. "Circa dieci persone che vivevano allo stesso piano sono state salvate dai vigili del fuoco che sono intervenuti attraverso il tetto", ha aggiunto il sindaco. Secondo Weil e una fonte della polizia, l'incendio potrebbe essere stato causato da una fuga di gas.

Secondo la procura di Parigi un altro incendio è scoppiato nel 15esimo arrondissement, nel Sudovest della capitale. Una donna è stata trovata morta e tre persone sono rimaste ferite, una sarebbe grave.