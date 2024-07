Parigi 2024, "una grande ginnastica azzurra, è primo storico argento"

Parigi, 31 lug. (askanews) - "In questo momento l'Italia ha dimostrato veramente di essere una grande Italia e una grande ginnastica, sia per questa medaglia d'argento femminile che fa parte della nostra storia, anche se non l'avevamo mai vinta prima. È la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici che vinciamo una medaglia d'argento così importante".

Così Massimo Contaldo, team manager della squadra di ginnastica artistica femminile italiana dopo il secondo posto conquistato nella gara a squadre, dietro agli Usa, alle Olimpiadi di Parigi.