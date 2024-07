Parigi 2024, tutti i numeri delle Olimpiadi

Parigi, 25 lug. (askanews) - Diciannove giorni di gara, 45 discipline sportive, 205 delegazioni: Parigi 2024 comincia già con un record, quello della cerimonia di apertura che per la prima volta non si svolgerà in uno stadio, ma sulla Senna.

Una festa per lo sport, nella prima Olimpiade dopo il Covid che nel 2020 fece posticipare Tokyo di un anno.

Saranno 11.475 atleti in gara nel segno della parità di genere con 5.842 uomini e 5.633 donne.

Per l'Italia parteciperanno 403 atleti, un record che le fa guadagnare il settimo posto fra le nazioni più numerose. Al primo posto ci sono gli Stati Uniti con 591 atleti, poi la Francia con 571.

Lo sport con più partecipanti è l'atletica leggera: 2.132 persone.