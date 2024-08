Parigi 2024, Manila Esposito: non è stata la mia trave migliore

Parigi, 6 ago. (Askanews) - "Già poter essere qui per me è un'emozione unica. Poter fare la finale e scontrarmi contro i mostri sacri della ginnastica è un'emozione unica. Non mi aspettavo di prendere questa medaglia, perché non ho fatto la mia trave migliore, però sono riuscita a tirarla fino in fondo e fare un buon risultato". Lo ha detto Manila Esposito, medaglia di bronzo nella ginnastica artistica nel concorso della trave durante la visita di celebrazione a Casa Italia.

"Devo dire che ero un po' agitata prima di salire, perché non avevo mai fatto né Olimpiadi né è tanto meno una finale olimpica - ha aggiunto la ginnasta - è stata comunque un'emozione fortissima. Guardando indietro un anno fa non mi aspettavo neanche di poter partecipare alle Olimpiadi, già poter partecipare è tantissimo, poi se guardo indietro anche rispetto agli Europei e a quello che ho fatto l'anno scorso, non mi aspettavo di fare comunque questo risultato e non posso che essere fiera di me".