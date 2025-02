Papa, Vaticano: "Notte serena, si è alzato e colazione in poltrona"

Città del Vaticano, 20 feb. (askanews) - "La notte è trascorsa serena, il Papa si è alzato e ha fatto colazione in poltrona". Così il bollettino vaticano di questa mattina in merito alle condizioni di salute di Papa Francesco ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale. Le analisi mostrano un lieve miglioramento degli indici infiammatori. Intanto all'esterno dell'Ospedale Gemelli di Roma, dove Papa Francesco è stato ricoverato per una polmonite bilaterale i fedeli hanno portato candele e fiori. Ieri il papa ha ricevuto la visita privata delle premier Giorgia Meloni.