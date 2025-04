Papa, Meloni: suoi appelli alla pace sono monito alla responsabilità per noi

Roma, 23 apr. (askanews) - "Papa Francesco non ha smesso di invocare la pace, la fine delle guerre, dalla martoriata Ucraina al Medio Oriente, e lo ha fatto anche quando sapeva che alcuni avrebbero potuto non capire e che le sue parole avrebbero potuto essere travisate e strumentalizzate". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando in aula nel corso della commemorazione di Papa Francesco a Camere riunite. "Ma i suoi molteplici appelli alla pace rappresentano per noi oggi un ulteriore monito alla responsabilità", ha aggiunto.