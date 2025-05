Roma, 9 mag. (askanews) - Papa Leone XIV saluta alcuni dipendenti vaticani davanti alla sua residenza presso il Dicastero per la Dottrina della Fede, al ritorno dal Palazzo apostolico dopo la sua elezione. Nelle immagini diffuse da Vatican Media, il Pontefice ha scambiato qualche parola in spagnolo con un gruppo di dipendenti originari di Guadalajara in Messico.