Papa Francesco in Belgio incontra re Filippo e la regina Mathilde

Bruxelles, 27 set. (askanews) -Papa Francesco, nel secondo giorno della sua visita in Belgio, dopo aver celebrato la messa in privato, nel palazzo della Nunziatura di Bruxelles, si è recato al Castello di Laeken per incontrare i reali.

Al suo arrivo, una guardia d'onore a cavallo lo ha

accompagnato fino all'ingresso principale. Dopo le foto ufficiali con re Filippo Leopold Lodewijk Maria e la Regina Mathilde d'Udekem d'Acoz, c'è stato un incontro privato e lo scambio dei doni.

"Con animo grato visito il Belgio, segno e ponte di pace, dove culture, lingue e popoli diversi convivono nel rispetto reciproco. Che Dio benedica il Belgio!" ha scritto il Pontefice sul libro d'onore davanti ai reali.