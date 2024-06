Papa al G7 su AI: deve essere sempre l'essere umano a decidere

Roma, 14 giu. (askanews) - "La macchina può in alcune forme e con questi nuovi mezzi produrre delle scelte algoritmiche, cioè che la macchina fa è una scelta tecnica tra più possibilità e si basa sui criteri ben definiti o su differenze statistiche, l'essere umano invece sceglie ma in cuor suo è capace di decidere, quindi davanti ai prodigi delle macchine, che sembrano saper scegliere in maniera indipendente, deve essere chiaro che all'essere umano deve rimanere la decisione". Lo ha detto il Papa davanti ai Capi di Stato e di Governo, riuniti in Puglia per il G7.

"Condanneremo l'umanità a un futuro senza speranza se sottraessimo alle persone la capacità di decidere su loro stesse e sulla loro vita condannandoli a dipendere dalla scelta delle macchine, abbiamo bisogno di mantenere un controllo dell'essere umano sui processi di scelta dell'intelligenza artificiale".