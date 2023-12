Palombella (Uilm): incontro su ex Ilva col governo è andato malissimo

Milano, 29 dic. (askanews) - "L'incontro è andato malissimo. Siamo venuti ad ascoltare le conclusioni dell'assemblea e quali fossero le conclusioni del cda. Purtroppo queste conclusioni non ci sono state. Il governo ha detto che loro hanno chiesto, prima di riconvocare l'assemblea dei soci, di parlare prima coi soci di maggioranza, con i Mittal. E' chiaro che se l'incontro dell'8 salterà senza giustificati motivi loro ne trarranno le conclusioni. Fino ad adesso abbiamo ascoltato tutto e il contrario di tutto. Qual è la determinazione del governo per concludere questa maledetta vicenda? Ci sono ancora ipotesi ma non c'è una posizione chiara. E non ci può essere ovviamente una soluzione positiva nel momento in cui non c'è una ferma posizione da parte del governo nel condannare l'operato di questo gruppo industriale". Lo ha dichiarato il segretario generale della Uilm-Uil, Rocco Palombella, al termine dell'incontro a palazzo Chigi tra il Governo e le confederazioni sindacali sull'ex Ilva di Taranto.