Osservatorio Vita e Natalità, nutrizione gioca ruolo cruciale

Roma, 27 mar. - Si è svolta presso il Parlamento Europeo di Bruxelles la presentazione dell'Osservatorio della Vita e della Natalità (ONV), nato per affrontare la crescente sfida demografica rappresentata dalla denatalità in Italia, focalizzandosi sulla raccolta, monitoraggio e analisi dei dati relativi alla natalità, alla salute riproduttiva e alle dinamiche familiari. L'obiettivo è orientare le politiche a favore della natalità e della famiglia a livello regionale e nazionale, fornendo un supporto concreto per l'adozione di politiche pubbliche più efficaci.

Il Prof. David Della Morte Canosci, Consigliere personale del Ministro dell'Università e della Ricerca e Professore Ordinario di Alimentazione e Nutrizione Umana all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ha dichiarato: "La nutrizione gioca un ruolo cruciale nella salute materno-infantile e, di conseguenza, nella promozione della natalità. La qualità dell'alimentazione, prima e durante la gravidanza, influisce direttamente sul benessere delle future madri e sui primi anni di vita del bambino. È fondamentale che le politiche pubbliche integrino la nutrizione come parte integrante delle strategie per sostenere la natalità e il benessere delle famiglie. Un'adeguata educazione alimentare, insieme all'accesso a cibi nutrienti, è essenziale non solo per prevenire malattie e complicazioni, ma anche per garantire una gravidanza sana e un avvio migliore per i bambini, favorendo una società più sana e sostenibile. Solo promuovendo politiche che includano il supporto nutrizionale possiamo realmente fare la differenza nella vita delle famiglie e contribuire a contrastare la denatalità."