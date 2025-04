Oscar dei Porti, a Miami il premio dedicato alle eccellenze italiane

Roma, 2 apr. (askanews) - È giunta alla diciottesima edizione l'Oscar dei Porti, kermesse ideata e condotta da Roberto Onofri che il prossimo 8 aprile avrà luogo a Miami nell'iconica location "The Villa", Casa Casuarina, nota come Villa Versace. Per l'occasione, Onofri ha voluto accanto a sè Gloria Zanin, ex Miss Italia nonché conduttrice di una delle passate edizioni dell'Oscar dei Porti. L'attesissimo evento, come ormai da tradizione, non celebrerà soltanto i porti ma anche le storie e le persone che li animano, oltre a premiare le eccellenze della Blue Economy italiana che si sono distinte per l'innovazione e la leadership nel settore marittimo. Tra i premiati più attesi spicca Raf, amatissimo cantautore che vanta in repertorio brani di grandissimo successo come "Gente di mare". Premi anche per Maria Giovanna Elmi, Arianna, il singer chef Nuccio Giannino e il programma Rai "Paparazzi". Riconoscimenti speciali, inoltre, per due fuoriclasse dello star-system: Francesco Totti e Carlo Conti.

Saranno premiati, infine, le autorità portuali e i personaggi del cluster portuale italiano che si sono distinti nel corso dell'anno precedente e le aziende del Bel Paese che portano in alto il Made in Italy nel mondo."L'Oscar dei Porti, per me, rappresenta una delle più grandi soddisfazioni. Un progetto nato nella mia città, Civitavecchia, che ho sempre amato. Crescere in una città portuale mi ha permesso di osservare da vicino l'evoluzione del porto e il suo impatto sulla vita della comunità- dichiara il patron Onofri, aggiungendo- Oggi, essere l'ideatore di un premio così importante, trasmesso dalla RAI e riconosciuto a livello nazionale, è per me motivo di profondo orgoglio." Anche quest'anno, il programma sarà prossimamente trasmesso da Rai Italia. "L'Oscar dei porti", prodotto da 50' Group Italian Television Srl, è un programma di Roberto Onofri, scritto con gli autori Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici e Luigi Miliucci.